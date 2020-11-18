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IATA料運送疫苗運力不足

2020-11-18 列印
　　貿發局舉行年度亞洲物流航運及空運會議，當中討論新冠肺炎疫苗運輸，國際航空運輸協會（IATA）估計，需要動用8000架747貨機始滿足全球人口疫苗需求，但現時缺乏近半運力，促請各地政府盡力協助加速輸送。

　　疫苗面世有望，IATA機場、旅客、貨運及安保部門產品總監Frédéric Léger推算，若全球78億人每人服用一劑，將要動用8000架747貨機運送，即使有關貨機已由三月的1500架，增至五月的4500架，運力顯然仍不足夠。

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