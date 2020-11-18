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百度280億全購YY直播

2020-11-18 列印
　　百度昨日公佈，與歡聚集團簽署最終約束性協議，全資收購歡聚旗下內地直播業務「YY直播」，總交易金額約36億美元（約280億港元），交易預期將於明年上半年完成。百度董事長兼首席執行官李彥宏在電話會議表示，百度有3億多日活躍用戶，同YY一類直播公司進行整合是非常自然的事情，有利進一步利用百度用戶基數和流量進行創收。百度也在探索新業務模式，令收入多元化，對於公司生態系統而言，相信此次收購是一次非常有價值的交易。

　　李彥宏透露，百度過往亦有開展直播業務，通過用戶基數和流量優勢進行商業化實踐，直播業務營收增長速度非常快。過去兩年百度非廣告業務增長2.6倍，10月百度平台直播業務營收增長超過80%，故相信百度非常適合發展直播業務。

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