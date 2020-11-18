中環IFC外望——滙豐視像投保服務錄2000宗申請

新冠肺炎疫情下，本港保險業界加快數碼化發展進程，包括方便消費者線上投保等。滙豐保險於今年5月推出端對端視像遙距投保會議服務，滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，該平台錄得超過2000宗申請，涉及年化新保費逾4億元，且現時未收到相關客戶投訴，滿意度100%。



他又指，今年首9個月，滙豐保險錄得的網上瀏覽量按年大升137%。滙豐早前在其手機應用程式上添加保險概覽平台，方便客戶自行查閱保單資料及資金情況等，現時日均約有9300名客戶使用這一平台，且數字正不斷增長。另外，約有23%的保障型產品保單透過網上渠道銷售，文德華並期望在未來18個月內，這一比例可升至33%。他續稱，在本港第三波疫情較為嚴重，社交距離措施收緊時，滙豐保險有50%的年化新保費來自數碼渠道。



雖難以預計香港與內地何時恢復通關，但文德華認為，內地對香港保險的需求仍然為大，對此保持樂觀態度。



網保Blue半年保費勁增十倍



網上人壽保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，Blue今年首6個月總保費達4億元，年化保費按年增10倍，保單數目按年增27%，當中尤以定息儲蓄保增幅最強勁。按季計，Blue第二季年化保費增70%，保單數目增30%，而今年第三季保單仍保持上升趨勢。



在環球市場低息環境，Blue推出的定息儲蓄保險的保證利率，亦由以往保證3.3厘下調至現時的2.6厘，被問及未來會否有減息壓力，孔德秋表示未來不排除有減息的可能，將因應市場息率浮動再作調整。他補充道，調低定息後，整體保單減少速度不明顯，反映市場上對定息產品有需求。



現時網上銷售僅佔整體保險銷售約2%，他認為網上投保是大趨勢，反應市場有發展空間，料網上投保需求會繼續擴大。未來數月，Blue將推出更多新產品迎合市場需求。



高瞻