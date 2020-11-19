挑戰三萬點關阻力 突破在即 輝瑞疫苗報捷 杜指先升後跌

新冠疫苗續有好消息，刺激美股向好，杜指續向三萬點關進發。美國藥廠輝瑞表示，第三期臨牀試驗數據分析顯示，其新冠疫苗的有效性達95%。杜指因該消息早段升119點報29902點；標普500指數報3615點，升5點；納指報11905點，升5點。



外電報道，美國藥廠輝瑞表示，對第三期臨牀試驗數據進行最終分析顯示，其新冠疫苗的有效性達95%，並計劃數日內向美國食品及藥物管理局(FDA)提交緊急使用授權申請，預期今年將生產5000萬劑，到明年生產13億劑。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29727點，跌55點；納斯達克指數報11901點，升2點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.38港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見584.18港元，較香港收市價跌4.82港元。



數據方面，美國上周抵押貸款申請指數下降0.3%，前一周跌0.5%。美國10月新屋動工升4.9%，以年率計為153萬間，高於市場預期的146萬間。



歐洲股市普遍上揚。英國富時100指數收報6385.24點，升19點。 德國DAX指數收報13201.89點，升68點。法國CAC指數收報5511.45點，升28點，。



金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金報每盎司1,875.1美元，升10美元，升幅0.5305%。



油價上升，紐約原油期貨現時每桶報41.95美元，升0.52美元或1.26%；倫敦布蘭特期油報44.47美元，漲0.72美元或1.65%。



傳美年底新規 未達標中概股或除牌



美國總統特朗普極大機會連任失敗，市場估計他在餘下約兩個月任期會強硬對待中國，而中概股除牌危機再起，據報美國證券交易委員會（SEC）計劃加快在今年底前確立新規，要求未達到美國審計要求的中國企業除牌。



彭博引述消息人士指，SEC將趕及年底前推出審計新規，在2022年前不符合審計要求的外資上市公司，便要除牌，直指大多數的中概股。事件源於美國總統特朗普下令成立的金融市場工作組，在八月建議有關新規，以解決多年來的監管問題。



港股方面，藍籌舊經濟股繼續撐住大市，恒指續於高位整固，曾升202點至26618，創7月7日以來新高，其後升幅收窄，反覆於26500水平爭持，收造26544，上升129點，連漲第三日。藍籌舊經濟股撐市，重磅金融股友邦（1299）高見90.9元創新高，收升0.73%報89.85元；平保（2318）升1.54%收報89.25元；下月將被剔出藍籌股的太古A（019）升幅持續擴大，高見47.2元創逾五個月高位，最後收升5.88%報46.8元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，自中美貿戰開打以來，恒指未有失守250周線，可是，疫情突如其來的突襲，導致大市一下子打穿上述周線，直至現階段，僅觸及上述周線，尚未企穩，因此目前市況十分關鍵，是後市走勢的分水嶺，相信其後會「上上落落」，十分波動。