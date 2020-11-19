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人幣6.542 兩年半高位

2020-11-19 列印
人民幣繼續偏強，在岸價（CNY）日盤昨天收報6.5425兌1美元，上升155點子，創出近兩年半以來的高位。

　　此外，中國連續四個月減持美國債券，九月份持有的美國國債規模減少63億美元，至1.062億元，創出逾三年半的新低水平。

　　人民幣離岸價（CNH）方面，昨早段曾偏軟，最多137點子，低報6.5618兌1美元，其後回升，並升穿6.54，高報6.5321，截至晚上約8時報6.5476，微升5點子。

　　人民幣中間價連升三日，報6.5593，上升169點子。

　　交易員指，昨午後美匯指數再度走弱，人民幣在岸價一度逼近6.54關口。在海外疫情及疫苗進展未有進一步新消息前，料人民幣維持穩中偏升態勢。
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