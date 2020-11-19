傳京東健康下周招股 集資目標增至312億

京東（9618）旗下分拆的京東健康，市傳暫定於下周三（25日）招股，預計將於12月7日或8日上市，目前正在進行上市前投資者路演，據傳在獲悉投資者意向後，將目標集資金額加碼10億美元，由早前市傳30億美元增至40億美元（約312億港元），美銀、海通國際以及瑞銀為聯席保薦人。



京東健康早前通過上市聆訊，據悉公司截至今年9月30日止12個月，京東健康合共有8000萬名年活躍用戶，今年首三季總收入達132億元（人民幣，下同），按年增長77.1%；期內毛利增長66.3%，至34億元。不過公司預計，今年尤其是第四季度，銷售及市場推廣、研發等開支將會繼續增長，而且增長幅度或會超過收入或毛利增長幅度。



京東健康早期主要開展藥品及保健品零售及批發業務，於2017年開展互聯網醫療業務，推出網上問診服務，京東互聯網醫院正式推出試運營，及後更推出與實體醫院合作的智能解決方案。另外於今年8月，京東健康建立網上口腔醫學中心及推出家庭醫生服務。



內地監管部門早前發佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，擬加強網上平台的反壟斷管理，公司表示，根據法律顧問意見，現時相關條文預期採納或生效日期存在極大不確定性，可能發生變化，因此現階段無法預測相關文件影響，暫未對其業務、財務狀況等產生重大不利影響。



華潤萬象生活擬籌78億



另外，華潤置地（1109）旗下物管公司華潤萬象生活，早前已通過上市聆訊，據市場消息指，公司最快下周展開招股，預計下月初上市，預計集資約10億美元（約78億港元）。有外媒報道指，遠洋集團（3377）分拆物管業務遠洋服務將於本周「闖關」，進行上市聆訊，目標集資約3億美元。



融創服務（1516）今日掛牌，該股最終以中間價11.6元定價，公開發售部份錄得9.42倍超額認購，因不超過14倍，沒有觸發回撥機制，一手中籤率30%，抽15手穩中一手。據耀才暗盤顯示，融創服務收報11.68元，微升0.69%，每手帳面賺80元。



