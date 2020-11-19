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全球貿易 明年料反彈7.2%

2020-11-19 列印
　　疫情推助全球貿易轉型，世界貿易組織（WTO）副總幹事尤努夫阿加指出，貿易跌勢未如最初預期般嚴重，估計今年商品貿易貨值按年跌9.2%後，明年迎來7.2%反彈。

　　尤努夫阿加昨日參與貿發局舉行的亞洲物流航運及空運會議表示，目前貿易跌勢未如最初評估般嚴重，並相信若疫苗短期內面世，仍有較少機會在明年便重拾疫情前的增長，一般而言，估計今年商品貿易貨值按年跌9.2%，而明年可在低基數下，回升7.2%。

　　他又表示，航運界在疫情下已加速轉型，特別是投入更多電商發展，而WTO數百項抗疫措施中，有三分之二都是促進貿易，包括推動一些自動清關協定，亦為推動電商及服務提出行業規範。

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