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紫光四債券在港停牌

2020-11-19 列印
　　內地大型晶片製造商紫光集團近期陷債務危機，出現一筆13億元（人民幣，下同）的境內債券違約，隨之引發連鎖反應，四隻在港交所掛牌的紫光系債券昨起暫停交易，涉及債券總規模24.5億美元。

　　紫光芯盛、紫光國際昨發佈公告稱，其各自發行美元債自18日下午1時起在香港交易所暫停交易，原因是擔保方中國紫光集團未能贖回11月16日（周一）到期的13億元債券，構成債券違約。當中涉及紫光芯盛發行的三隻美元債共計20億美元，以及紫光國際發行的一筆4.5億元的美元債。

　　彭博早前報道，紫光集團因流動資金緊張，未能按期足額償付16號到期的13億元規模的債券，曾提議延長該筆13億元債券的償付期限，但未能獲得債券持有人通過，因而引爆違約。

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