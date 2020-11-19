謝瑞麟中期蝕4158萬 對聖誕銷情未有期望

早前發盈警的謝瑞麟（417）公佈，截至今年9月底止中期業績由盈轉虧，蝕4157.8萬元，去年同期賺156.8萬元；每股虧損16.7仙，維持不派息。對於聖誕至農曆新年銷售情況，集團主席及行政總裁謝邱安儀稱，現階段疫情反覆，對傳統旺季期間生意未有太大期望。



期內營業額11.77億元，按年跌28.7%；經營盈利為252.7萬元，按年大跌94.3%。集團指出，本港經濟繼續受疫情、中美貿易戰及社會事件三重打擊，當中奢侈品零售行業受災難性影響，拖累港澳地區零售業務營業額大跌62%，並錄得同店銷售負增長59.3%；內地營業額下跌12.9%，同店銷售負增長5.2%。



續與業主商討減租



謝瑞麟期內於港澳有26間店，按年減少8間。謝邱安儀表示，租金方面，近期有更多業主態度強硬，店舖減租幅度收窄，但集團會繼續與業主溝通，期望得到合乎市場水平租金；另外集團有店舖租約陸續到期，當中有部份以短租形式續租，有4間舖因租約完結而關閉，另有2間為臨時關店，以節省租金成本。



該集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴補充，有個別業主租金減幅達五成，集團未來會審視民生區及旅遊區店舖佈局。



內地方面，截至9月底止，集團共有453間店舖。伍綺琴續說，受疫情影響，開店進度趕不及關店，期內僅開設48間加盟店，惟加盟店為銷售增長「火車頭」，集團目標為兩年內共開設100間加盟店，並強調未有刻意減少自營店數目。



電商方面，她透露，銷售由以往半成，增加至現時約一成，集團會積極擴展電商業務，期望電商佔比一直提升。她又提到，剛過去的國慶「十一黃金周」長假期，內地同店銷售表現持續有改善，「雙十一」購物節表現亦向好。



