  • 2020年11月19日 星期四
  • 27º
  • 81%
熱門： 美心伍沾德劉素芳中大人權法

日報新聞 > 財經

景順料本季亞洲GDP增5%

2020-11-19 列印
　　景順發佈2021年上半年亞洲股票和固定收益展望。投資總監阮偉國表示，亞洲市場（除日本外）經濟增長領先全球其他區域，今年四季度及明年首季，實際GDP增長預測為近5%及逾10%，環球實際GDP在今年第四季及明年首季，或僅負增長及不足5%。亞洲市場當中，消費者帶頭推動經濟力量強大，中國由於其龐大內需市場，有望在其中扮演重要角色。

　　估值方面，亞洲市場仍然吸引，惟中國市場卻估值較高。阮偉國解釋，疫情重創經濟，在今年收益壓抑下，投資者對中國市場的估值自然偏高。隨著明年疫苗研製進展向好，更多產業迎來顯著收入增加，料中國市場估值會下降。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd