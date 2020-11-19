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巴曙松︰港可發揮離岸債市作用

2020-11-19 列印
　　港交所（388）上市制度改革已有兩年，該所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松指，已有150家新經濟公司來港上市，包括不少未有盈利的生科公司及第二上市公司，累計集資4800億元。他相信，隨著更多新經濟公司赴港，可將更多資金引導致新基建，支持科技創新等，本港亦可在離岸債券市場發揮作用。

　　巴曙松認為，基建尤其是科技基建，是中國政府未來重點投資方向。目前已有不少中國互聯網企業，進行大規模數碼科技基建投資，包括數據中心及人工智能等。他稱，香港的金融服務平台，較其他國際金融中心更具優勢，有助推動私人市場，參與科技基建投資。

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