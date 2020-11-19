中環IFC外望——滙豐員工在家工作每周最多四日

隨著時代的改變，加上疫情的催化，愈來愈多銀行採取混合辦公模式，讓員工返工更具彈性。據彭博引述滙豐內部通訊指，從事某些工種的員工可每周最多4天在家工作。另外，滙豐又於本月初發內部通知，如員工每周在家工作最少2日並持續至少1年，可獲2500元津貼添置在家工作的設備。



滙豐發言人確認有相關計劃，希望為員工帶來彈性。 現時滙豐香港的員工人數約有2萬名。



據滙豐11月4日向員工發出的內部通知指，該行一直在尋求在工作方式上提高整體靈活性。在最近的員工交流和調查中，有些員工對混合辦公室和在家工作表示了興趣。為支持員工在家工作中保持最佳狀態，該行推出2500元的一次性津貼，給予每周至少在家工作2天並持續至少12個月的員工，用來購置設備，包括工作椅、書枱、電腦屏幕、鍵盤及滑鼠等，以便建立符合人體工程學的在家辦公室。







德仁愛夥20企業推商品合作



德仁愛推出「商品聯營合作計劃」，昨日與顯示面板生產商京東方（725.SZ）、騰聯亞等20家企業簽訂合作協議。德仁愛企業聯營聯合創辦人蔣皓喬表示，「商品聯營合作計劃」正推進中，將通過內部資源籌集1.2億元作為該計劃的基礎基金；未來還將發展3D手遊等多種業務以擴大規模，公司計劃在未來3至5年籌備上市。



蔣皓喬昨在記者會上表示，德仁愛旗下環球OMO（Online- Merge- Offline）平台為傳播、渠道、交易等營銷全鏈條多環節，提供多場景智能應用。透過此次「商品聯營合作計劃」，公司可為平台成員策劃與商家合作，協助商家降低營運成本，亦希望平台成員能獲得良好的協同效應。



德仁愛旗下業務還包括生產3D手機、平板、手機膜等。德仁愛企業聯營項目總監殷國明透露，所研發生產的3D手機已經面世，市場累計總銷量至今已達6000至7000萬台，期望至明年累計銷量可達1.5億至2億台。



高瞻