美住院率衝高 紐約關學校 疫情揮不去 杜指倒升42點

雖然大型藥廠早前相繼公佈疫苗的好消息，但歐美新一波疫情爆發，仍然打擊了市場信心，美國股市周四早段下滑。杜指曾挫210點報29228點，跌幅0.71%；納指微跌40點報11760點；標指跌23點報3543點。



美國疫情持續惡化，住院率再創新高，紐約關閉市內所有公立學校，主要是防避新一波疫情來襲。至於法國方面，早前實施封鎖公眾場所的措施後，政府表示暫時無意放寬。澳洲的南澳州首府阿德萊德再度出現社區爆發，南澳州宣佈進行封鎖措施。



疫情擴散令美股受壓，不過，市場考慮到美國多個州份出手，因應疫情而加強限制措施，杜指跌幅逐漸收窄，納指更曾止跌回升，一度倒60點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29480點，升42點；納斯達克指數報11898點，升97點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.32港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見583.22港元，較香港收市價升10.22港元。



數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達74.2萬人，按周增加3.1萬人，市場預期為70萬人；前值修訂後為71.1萬人。美國費城聯邦儲備銀行11月製造業指數為正26.3，預期為正22，前月為正32.3。



另外，美國10月二手樓銷售上升4.3%，預期為減少1.2%；以年率計為685萬間，預期為645萬間。



歐洲股市下挫。投資者憂慮新冠肺炎病例增加導致再有新的封城措施。英國富時100指數收報6334.35點，跌50點。德國DAX指數收報13086.16點，跌115點。法國CAC指數收報5474.66點，跌36點。



金價下滑。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1861.5美元，跌12.4美元，跌幅0.66%。



恒指續升乏力



港股昨日好淡爭持，疫苗憧憬消化後未見樂觀消息，恒指高位再上衝乏力，收跌187點報26356點，升勢斷纜，但仍守在10天線之上。主板成交1319億元，連續6日收縮。



科技股持續受壓，騰訊控股（700）挫2.72%報573元，成表現最差恒指成分股；阿里巴巴（9988）跌1.92%報245.2元。小米（1810）逆市大漲5%報25.2元，成表現最好藍籌。