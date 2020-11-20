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歐羅超美元 成最大支付貨幣

2020-11-20 列印
        美元自2013年2月以來維持的國際支付份額第一地位遭取代。環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，10月歐羅的國際支付份額超過美元，達37.82%，按月上升1.53個百分點，較去年底則上升逾6個百分點。人民幣國際支付則下滑1位至第6名。

        數據顯示，10月美元國際支付份額為37.64%，按月略降0.81個百分點，較去年底則下滑約4.6個百分點，被常年排名第二的歐羅超越；美元國際支付佔比的頂峰是2015年4月達到的45.3%。英鎊及日圓則分列第三及第四位，份額分別為6.92%及3.59%。

        月內，加元超越人民幣，以1.74%的佔比躋身前五；人民幣則按月減少0.31個百分點至1.66%，為今年4月以來的最低水平。另外，港元以1.34%的份額繼續維持第七名，但就較9月減少0.19個百分點。
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