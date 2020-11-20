恒大物業傳下周招股 市值千六億稱冠同儕

中國恒大（3333）分拆物管恒大物業上市，傳最快下周招股，料集資額達20至30億美元（156至234億港元）。保薦人之一的農銀國際，給予恒大物業的估值介乎約1292.5億元至1693.4億元人民幣，相當於明年預測市盈率33.4倍至43.8倍，料成本港最大的物管股。



據農銀國際報告所示，鑑於恒大物業簽約面積規模大，加上有高於同業的利潤率和盈利增長率，故估值溢價較其他同業為高。



如按照農銀估值計算，恒大物業估值超市值逾千億的碧桂園服務（6098），以昨收市價44.25元計算，碧桂園服務市值為1221.02億元，市盈率為50.8倍。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，恒大物業估值較一般同業貴，以物管股而言，市盈率達30倍左右尚可接受，但PE超40倍以上則偏貴。



融創服務首掛升22%



恒大物業未有最後定價，農銀提供的僅為參考估值，正如螞蟻上市時，估值亦曾高估至4000億美元。



市傳京東健康和藍月亮或將在下周招股，溫傑稱臨近年尾較多IPO，料恒大物業招股反應未必太熱烈，鑑於恒大物業估值較高，加上物管股最近表現普通，並非市場焦點。



恒大物業目前已通過上市聆訊，料最快12月初在香港掛牌上市。據初步招股文件所示，截至今年6月30日止，恒大物業為1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，總在管面積約2.54億平方米。恒大股價昨日微升0.725%，收報16.68元，成交額2.21億元。



另外，內地物業管理服務商融創服務（1516）昨首日掛牌，全日升22%，高位見14.24元，收報14.14元，成交額23.85億元，不計佣金和手續費，一手（1000股）賺2540元。



