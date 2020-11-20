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網易季賺37億跌22%

2020-11-20 列印
　　網易（9999）昨日公佈第三季度業績，在非公認會計準則下，股東應佔淨利潤為36.69億元（人民幣，下同），按年同比下跌22.36%。創始人、董事局主席兼首席執行官丁磊表示，公司對全球遊戲市場非常樂觀，是次疫情亦讓很多消費者在家中的娛樂不僅僅是追劇，亦更多人參與到互動性遊戲中，由近期市面新推出的遊戲主機，如索尼PS5以及Xbox Series X等在全球各地均被搶購一空的情況來看，對在線遊戲行業的發展仍然非常樂觀。

        網易今年第三季度淨收入達187億元，同比增長27.5%。

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