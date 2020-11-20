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價格戰好壞參半 中通少賺7.4%

2020-11-20 列印
　　中通快遞（2057）公佈來港上市後首份業績，第三季純利按年跌7.4%至12.1億元（人民幣，下同），在包裹量增長51.2%之下，單票價格卻下跌18.4%，首席執行官賴梅松相信，未來會有快遞公司奪取三成以上市佔率，可緩和價格戰影響。該股價昨大跌4.4%。

　　賴梅松表示，季內中通的包裹單票價格下跌18.4%，已是行內最輕，而其市佔率則擴大了1.9個百分點至20.8%。他指出，目前行業分化，料會有快遞公司搶得三成或以上份額，屆時中通不再須以價格競爭，將有助改善單票價格，不用太長時間便可取得盈利增長。

　　

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