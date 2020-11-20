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維他奶業務復甦 純利按年升26%

2020-11-20 列印
　　內地疫情改善，帶動維他奶（345）業務逐漸復甦並重拾盈利增長，維他奶昨公佈截至今年9月底止半年業績，收入按年跌6%，至44.1億元，鑑於於內地業務4月份收入偏低，加上疫情影響所至；集團中港兩地成本控制得宜及政府補貼惠及下，純利則按年升26%，至6.72億元。中期股息派3.8仙。期內，內地業務收入31.36億元，按年跌3%，受疫情影響，4月份銷售額大幅下降，而5月至9月期間收入則較去年錄增長，鑑於審慎的成本控制措施及投資，加上受惠政府的疫情補貼，以當地貨幣計算的經營溢利上升27%。

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