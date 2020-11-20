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旺旺中期多賺兩成 派息0.65美仙

2020-11-20 列印
　　中國旺旺（151）公佈，截至9月底止中期純利按年升20.9%，至19.52億元（人民幣，下同）；每股盈利15.75分。派中期息每股0.65美仙。

　　公司主席及行政總裁蔡衍明在財報中表示，中期純利上升主要受惠於期內收入增長，及分銷成本的有效管控。過去數年公司致力於新興渠道的多元化建設，並配合實施品牌差異化策略，推動收益錄得增長。

　　期內，中國旺旺錄得收益102.99億元，按年升10.7%。其中，米果類收益錄得19.9億元，按年增9.4%，乳品及飲料類收益近53.2億元，按年增7.4%。

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