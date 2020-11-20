中環IFC外望——遭渾水狙擊挫26% 歡聚：對直播無知

傳擬來港第二上市的歡聚集團遭沽空機構渾水（Muddy Waters）狙擊，周三急跌26.5%，收報73.66美元，昨日盤前反彈15.7%。歡聚集團回應渾水報告稱，渾水報告充滿對直播行業和直播生態的無知，報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全，並包含大量錯誤。



沽空機構渾水發表報告指出，YY直播有大約90%都是欺詐行為，YY上本該很賺錢的主播，實際只拿到很少收入；本該獨立的頻道所有者多數是YY控制，以便進行「虛假交易」，打賞粉絲大軍幾乎都是公司內網上機械人。報告又指，歡聚時代國際直播業務Bigo，似乎也真實不到哪裏去。



渾水表示，在直播平台上「打賞」主播的道具，大多數為主播本人不斷「內循環」此前收到的打賞，甚至還有部份「打賞」來自YY服務器。以平台上知名主播「摩登兄弟」為例，即使近期他們不在平台直播時，也有大量來自YY伺服器打賞。來自96個隨機抽樣的分析數據顯示，約97.9%樣本禮物收入可能是假的。



渾水表示，以2019年YY「年度冠軍主播」李先生為例，2019年12月對其打賞最多用戶（700萬人民幣），與他本人使用的流動設備IDs（IMEIs）為同一個。



阿里雲雙十一期間零死機



阿里巴巴（9988）表示，旗下數碼技術與智能骨幹業務阿里雲，通過今年天貓雙11考驗，在購物節期間實現系統「零死機」。



由Apache Flink支持的阿里巴巴實時計算平台，在高峰時期每秒處理的數據流量總數為40億條，與去年的25億條相比增勢顯著。



阿里雲專有的數據庫平台MaxCompute，在11月1至11日的11天購物節期間，每日處理高達1.7EB數據（1EB等於10億GB），規模相當於處理全球約70億人口、每人230張高解像度相片。



高瞻