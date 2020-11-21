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傳華潤萬象集資125億

2020-11-21 列印
　　華潤置地（1109）擬分拆旗下物管公司華潤萬象生活上市，據報華潤萬象生活已經通過上市聆訊，將於下周二（24日）建簿，最快於下周中旬招股。據外電報道指，其集資額增至16億美元（約125億港元），較早前市傳10億美元（約78億港元）為高。

　　截至今年6月30日，集團在管住宅及商業物業建築面積約1.06億平方米，提供商業運營服務的購物中心建築面積約560萬平方米。

　　集資所得將用於擴大物業管理和商業運營業務；提供增值服務和該行業上下游產業鏈的戰略性投資；投資於訊息技術系統和智能化社區及一般營運用途。聯席保薦人為中金、建銀國際、花旗及高盛。

恒大物業或下周一招股

　　另一方面，有內地媒體引述消息人士指，恒大物業計劃於下周一（23日）至下周四（26日）招股，預料集資20億美元（約156億港元），最快將於12月2日上市。

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