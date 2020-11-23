疫情急速反彈 網購股或受捧 港股料26500遇阻回落

本港第四波疫情殺到，加上中美關係未明朗，美國大選雖然落幕，但特朗普續透過法律行動阻止拜登登上總統寶座，同時繼續向中國出招，特朗普或新增4間獲解放軍支持企業列入制裁黑名單，分析料恒指在25500至26500點上落。於疫情下，網購股及日用品股料受追捧。



恒指上周累計升294點，上周五恒指夜期則升90點，本港疫情反彈，影響個別零售和餐飲股，網購平台香港電視（1137）上周五單日升逾12%，連帶分別經營日用品和杯麵生意的759阿信屋母企CEC國際（759）及日清食品（1475）炒上，分別升近12%和近3%。



疫苗美選憧憬已反映



光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，港股目前處整固期，恒指利好因素包括疫苗研發和市場憧憬拜登勝選已在上兩周反映，如恒指續升需要有新的利好因素帶動。歐美疫情惡化，利淡美股和港股走勢，加上中美關係現暗湧，他續維持恒指在25500至26500點區間上落，阻力位看26500點，港股或下試25500或26000點。



華盛證券分析師聶振邦表示，恒指上周五處窄幅上落，波幅僅250點，已連續6個交易日波幅少於300點。恒指於上周三（18日）曾高見26618點，但上周五收報26451點，可見26500點阻力甚大，如恒指企穩26500點，另一阻力位看26800點。



本周多隻中概股搶閘招股，恒大物業（6666）、藍月亮、京東健康等成焦點，溫傑料市場看好藍月亮招股，但個別新股IPO認受性高低，對整體大市影響不大，亦未至於如早前螞蟻招股般，抽緊市場資金。



科指衍生產品今登場



今日起港交所將推出恒生科技指數期貨，如窩輪及牛熊證。另外，本周有多間公司公佈季度或中期業績，如藍籌股石藥集團（1093）、小米（1810）、周大褔珠寶（1929）、遠東酒店（037）及澳至尊（231）等。