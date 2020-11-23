渣打看好大灣區發展 擬增撥資源搶佔市場

今年疫情突襲，加上美國大選、地緣政治風險以及全球金融市場異常波動，渣打金融市場環球區域主管陳銘僑表示，正因市場波動，今年來該行金融市場業務表現令人滿意，並看好明年發展機遇，尤其是大灣區市場，故已部署在該業務上投放更多人手和資源。



陳銘僑接受訪問時表示，今年來市場波動，為金融市場業務帶來不少賺錢機會，而11、12月美國總統大選、地緣政治和疫情發展仍為市場造成許多不確定性，市場保持一定波動性，續有利金融市場業務。



他展望明年時稱，在預期美元中長線走弱下，亞洲貨幣具升值潛力，加上中國不斷開放資本市場，包括債券市場，將吸引資金流入內地作相關投資，但因中國仍有資金管制，很多海外資金亦會先經香港再流入內地，另一方面中資企業拓展海外業務，也需要香港這個窗口，因此香港可持續發揮中國與海外之間的橋樑角色，為金融市場業務帶來機遇，為此渣打部署更多人手和資源，投放在該業務上。



港續成中外橋樑



談及大灣區業務發展時，他坦言，該行金融市場業務在大灣區所佔份額太小，相信還有很多發展空間，故金融市場部一定會增加大灣區人手，以加強服務具潛力初創新客。同時為了鞏固大灣區金融市場業務，該業務部已將分別服務灣區內的港澳兩地及廣東省九市的香港及深圳團隊合併為一，期望能以客戶為本，好讓客戶的交易發生地,以其最大利益作為考慮，而不再局限於交易發生地取決哪地的服務團隊。



渣打十分重視東南亞市場，他指，隨著愈多客戶對於把業務分散到東南亞國家的興趣很大，近一、兩年該行於泰國、印尼及馬來西亞的金融市場業務增長迅速。他相信未來1、2年印度市場充滿機會，因很多大型企業冀在當地設基地。美國金融市場今年來表現不俗，每當美國客戶想到亞洲發展，渣打都是他們考慮合作的夥伴銀行之一。



今年首9個月，渣打金融市場業務收入按年增長24%，至31.57億美元；單計第3季，收入增長近4%至9.09億美元。