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傳康宏小股東有望套現離場

2020-11-23 列印
　　停牌近三年康宏環球（1019）面臨被除牌，為爭取復牌，兩大股東「台灣幫」與「深圳幫」再挑起董事局攻防戰，周四將舉行股東特別大會表決重組管理層。當市場關注深圳幫投票權會否再遭剝奪之際，傳康宏擬出招，在停牌階段出售業務後再回購，令小股東有套現甩身機會。

　　康宏兩大主要股東中，深圳幫佳兆業（1638）執董郭曉群，以持股29.91%的康宏股東身份，召開EGM動議罷免現任管理層，並委任港鐵（066）前主席馬時亨、立法會議員石禮謙等人入局。

重組管理層或再掀風波

　　另一邊廂，康宏管理層未待EGM表決，或已有其他盤算，日前有傳以併購業務為主的AGBA，有意斥4億美元，收購康宏理財平台所有業務，以及獨立理財顧問（IFA）業務三成股權。據報康宏有意接受條款，在套現後再向股東提出回購，令小股東有機會在停牌期間，便可取回部份權益退場，康宏日前不就傳聞作評論。
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