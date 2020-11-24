美英等國下月推接種計劃 疫苗將面世 杜指升338點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29601點，升338點；納斯達克指數報11894點，升39點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見39.66港元，較香港收市價升0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見577.85港元，較香港收市價跌8.15港元。
美國計劃下月中為民眾接種新冠病毒疫苗，料醫護人員和其他高風險人士可以在監管機構批准後的一兩天內率先注射。
周一再傳出新冠疫苗利好消息，英國衞生大臣夏國賢表示，牛津疫苗有效，並已訂購一億劑疫苗，料明年一月起可大規模為民眾注射疫苗。
但歐洲股市未有因此而顯著造好，三大主要股市走軟。電訊股回落1%，石油股則急漲，升超過3%。英國富時100指數收報6333.84點，跌17點。德國DAX指數收報13126.97點，跌10點。法國CAC指數收報5492.15點，跌3點。
金價跌幅擴大。紐約12月份期金接近收市時報每盎司1,836.7美元，跌35.7美元，跌幅1.9%。
爆疫累地產濠賭股
本港疫情反彈，投資氣氛轉趨審慎，本地地產股及濠賭股受累，恒指昨早段曾創逾四個半月高位，至26662點後急回，於26400水平拉鋸，收26486點，微升34點，連升兩日，成交增至1520億元。
小米漲8%最佳藍籌
藍籌股方面，友邦（1299）拖低大市，收挫2.79%報87元；金沙（1928）插3.66%收報32.95元，是跌幅最大的藍籌股。資金回流科技股阿里巴巴（9988）則升4.35%收報264元；小米（1810）今天公佈季績，股價曾飆8.8%創新高，收市仍飆8.02%造27.6元，為表現最佳藍籌股；以上兩股已貢獻大市137點。
疫情支彈，本地地產收租股走弱，九置（1997）挫2.26%收報36.85元；新地（016）跌2.44%收報103.9元。
光伏股受資金追捧
此外，零售股利福國際（1212）跌1.54%收報6.41元；周大福（1929）跌1.24%收報9.55元。光伏股受資金追捧，保利協鑫（3800）爆升25.49%；旗下協鑫新能源（451）飆8.15%；卡姆丹克太陽能（712）狂升28.33%；陽光能源（757）急漲25.56%；福萊特玻璃（6865）及信義能源（3868）齊升逾11%。星港「旅遊氣泡」「泡湯」，國泰航空（293）股價急回4.21%，收6.83元。