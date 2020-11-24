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澳門料明年賭收1300億

2020-11-24 列印
        隨著內地逐步放寬入境措施，澳門博彩收入有望逐步改善。據澳門媒體報道，政府預計，明年澳門博彩毛收入預算為約1300億澳門元，料訪澳的內地及香港旅客約1400萬人次。而疫情升溫，賭股捱沽，美高梅中國（2282）跌逾6%。

        澳門媒體報道指，澳門立法會第一常設委員主席何潤生引述政府預計，明年澳門博彩毛收入預算約1300億澳門元。

        他解釋，該賭收的估算是根據內地今年9月23日恢復訪澳自由行，10月份除去「十一黃金周」長假期的博彩收入後，日均賭收為約2.2億澳門元。

        據澳門旅遊局、澳門博監局及統計局推算，明年全年訪澳的內地及香港旅客約1400萬人次；澳門今年首十月賭收458.75億澳門元。
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