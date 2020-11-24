康宏周四揭股東爭權戰 馬時亨：冀公平公正對待

康宏環球（1019）股東爭權戰將於本周四再度上演，協助「深圳幫」入局的港鐵（66）前主席馬時亨接受本報專訪時預告，會連同立法會議員石禮謙及謝偉俊出席股東特別大會（EGM），但預期會受到阻撓，冀獲公平公正對待。消息指，有逾半數股東支持重組董事局。



深圳幫佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群，擬重組董事局的議案在周四的EGM上表決，將委任馬時亨、石禮謙等人入董事局。馬時亨預告，EGM當日他與石禮謙，以及有份協助小股東的謝偉俊均會出席，並會預先通知康宏，並稱已準備不少問題代股東提出，馬時亨說：「佢哋要有心理準備。」



他認為，康宏以疫情為由，僅以抽籤方式容許25人出席EGM，是從技術上作出阻撓，呼籲康宏以公平、公正方式對待。馬又指出，康宏董事局已應郭曉群要求召開EGM，變相承認其合法股東身分，但近期康宏反對態度卻強硬，認為若屆時再剝奪郭的投票權便是自相矛盾。



據了解，小股東早前去信要求監證會介入調查康宏事件，郭曉群已集得約佔40%的公眾股東逾一半股權支持，即逾20%，連同郭的29.91%持股，已佔整體股權超過50%。接近郭曉群的消息人士分析指，在相關小股東幫助下，重組董事局的議案亦有望通過，但關鍵仍是郭曉群的投票會否被「DQ」。



消息人士估計，康宏主席陳志宏現時不在港，屆時可能會委任前富邦董事李晉頤擔任臨時主席，出手處理郭曉群的股權。



與蔡氏接觸感阻力



馬時亨表示，過去兩個月有與另一主要股東台灣蔡氏一方接觸，近期感到有阻力，他亦對此不解。他強調，仍願意做兩大股東的中間人，承諾會以公平公正方式處理。



倘若成功入局，馬時亨指，首要工作是研究康宏帳目，找出問題後加以改善。然而，若「入局」失敗，他僅稱會見步行步，認為若最終康宏除牌，郭曉群損失不會太多，但部份小股東則血本無歸。



