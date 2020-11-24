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中銀人壽網上保險 錄10億年化保費

2020-11-24 列印
　　本港自年初爆發疫情，中銀人壽執行總裁鄧子平昨日表示，在疫情下，該公司網上保險產品銷售增長理想，今年首十個月經此渠道累計錄得10億元年化保費，較去年有可觀增幅。

　　鄧子平表示，網上投保的生意量增長迅速，主要由短期儲蓄保險、危疾保險、延期年金等帶動。該公司亦計劃推出遙距投保，該服務正在審批中，期望今年內可面世。

        業務方面，鄧子平表示，該公司第三季業務一如預期出現V形反彈，保費收入與首季相若，但現時香港開始爆發第四波疫情，對其第四季的業務影響，將視乎有關社交距離措施的收緊程度。



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