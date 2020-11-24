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天星推貸款優惠 60日免息免供還款

2020-11-24 列印
　　虛擬銀行天星銀行（airstar）最新推出「全民放假」貸款優惠，其行政總裁姚文松昨日表示，不論私人貸款或貸款一筆清的客戶，凡於推廣期內成功申請及提取貸款，均可享60日免息免供還款「假期」，但客戶必須於假期後首個還款期清還所有本金，才享有是項優惠。而該優惠只限私人貸款金額20萬元或以下，而一筆清貸款的計劃則不限貸款金額。

　　姚文松指，該行10月份的貸款客戶人數按月上升逾60%，而6月開業至今客戶的貸款金額平均為25萬元，高於市場平均的20萬元；貸款質素健康，暫未見有拖欠情況。

　　

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