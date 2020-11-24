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安聯宏利「結盟」 拓展強積金業務

2020-11-24 列印
　　安聯投資與宏利昨宣佈，雙方就強積金業務「結盟」，拓展強積金業務。在取得監管機構的批准後，宏利將成為安聯強積金計劃的保薦人。安聯投資將繼續擔任投資經理。而安聯投資的現有強積金客戶則繼續投資於該計劃的基金，而同時可使用宏利為客戶所提供的一系列支援、全面電子服務。

  宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，與安聯投資結盟，進一步印證該公司對發展香港強積金市場的承諾，並期待為安聯投資的強積金客戶提供優越客戶體驗。

  連同安聯投資的市佔率在內，9月30日止，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達25.6%。

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