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滙豐尚玉客戶 較去年升8%

2020-11-24 列印
　　滙豐去年推出「尚玉」（HSBC Jade）財富管理及個人銀行服務，管理規模達1.4萬億美元的資產。該行為尚玉及私人銀行客戶管理的資產達2490億美元，預計高資產淨值客戶將推動香港財富管理業務增長，料未來5年香港高資產淨值人口，每年平均增速約12%。截至今年第三季末，香港的尚玉客戶人數較去年底增加近8%。

　　滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲昨日表示，今年為具挑戰性的一年，但公司財富管理業務表現仍錄得反彈，當中證券業務增長138%；線上渠道銷售按年上升57%。

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