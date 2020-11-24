中環IFC外望——未達復牌要求 中新控股除牌

中新控股從事內地頻頻爆雷的P2P（網絡借貸）業務。上年7月8日，其全資子公司先鋒支付，業務運營涉嫌若干重大不合規事項，被內地政府要求採取嚴厲的補救措施。由於可能對該公司的財務狀況和相關業務產生重大影響，股份開始停牌。
此後的一年期間，中新控股未能達成復牌指引，因此上市委員會決定予以除牌。聯交所指出，除非公司申請覆核除牌決定，否則該股的上市地位將於本月底（11月30日）起被取消。
此外，證監會提醒，榮豐聯合（3683）股權高度集中，即使少量股份成交，股價亦可能大幅波動，投資者買賣時應審慎行事。
石藥首三季賺35億增25%
石藥集團（1093）昨派發截至9月底止首三季成績表，純利為35.18億人民幣，按年增25.1%；每股盈利29.43分。該公司於期內收入增加、銷售成本降低，以及錄得出售附屬公司之收益3億元，拉動公司純利上升。
該公司首三季錄得總收入192.15億元，按年升14.6%。當中，成藥業務銷售收入按年增17.4%，至157.13億元；抗生素原料業務收入亦按年升6.6%，至為7.62億元。惟維生素C原料業務期內收入按年減9.9%，至14.38億元；主要因第三季出口市場需求放緩，產品價格回落。
該公司表示，隨著新冠肺炎疫情在國內逐漸受控後，醫院就診率及各項市場推廣活動得到復甦，該公司整體經營大致回復正常。通過專業學術推廣、擴展臨牀應用範圍、擴大專業銷售隊伍等，期內成藥業務主力品種保持強勁增長。
高瞻