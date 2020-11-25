政權交接在望 疫苗效應發酵 杜指首破三萬點創新高

美國總統選舉塵埃落定，拜登正式獲得交接授權，令總統選舉不確定性降溫，刺激美股上升，其中杜指於史上首次突破三萬點創新高；納指則曾升103點，高見11984點；標普500指數則升44點，報3622點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30021點，升430點；納斯達克指數報12028點，升147點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.19港元，較香港收市價升1.44港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見585.93港元，較香港收市價升1.93港元。



繼輝瑞以及Moderna後，英國牛津大學的研究團隊亦表示其疫苗效果良好。此外，美國聯邦總務署亦向聲稱勝出美國總統大選的拜登陣營，發放600萬美元資金，以便展開過渡安排。



傳耶倫任財長惹放鴿憧憬



外電引述內部消息人士報道，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）將出任拜登內閣的新任財政部長。市場傳出耶倫就任後的第一個決定，可能為重啟一系列刺激措施，並支持聯儲局和財政部年初推出的貸款計劃。美國現任財長努欽上周決定，不再向聯儲局部份貸款計劃提供資金。



經濟數據方面，德國聯邦統計局公佈，將德國第三季國內生產總值（GDP）向上修訂至按季增長8.5%，創有紀錄以來最大季度增幅，優於市場預期的增長8.2%，並結束連續兩季經濟萎縮。數據好過預期，主要是由於家庭支出增加，以及出口大幅增長推動。



歐洲股市顯著造好。英法德三大股市升逾1%。英國富時100指數收報6432.17點，升98點。德國DAX指數收報13292.44點，升165點。法國CAC指數收報5558.42點，升66點。



油價升至3月以來的最高位。紐約期油接近收市時報每桶44.91美元，升4.3%。



布蘭特期油升3.91％，收報每桶47.86美元。 港股昨日反覆向好，恒指收升102點，報26588點，大市成交金額1432億元。消息指，《施政報告》將提及擴大互聯互通機制，將第二上市及未有盈利的生物科技股納入「北水」投資名單，港交所應聲急升4.03%，報392元，成為表現最好藍籌股，距離歷史新高僅差5.8元；第二上市的阿里巴巴（9988）亦升2.3%，收報270元；網易（9999）升1.55%，收報150.8元；京東（9618）升1.05%，收報348.2元。恒生科指則升18點，報8107點。



港股反覆向好升102點



生科股方面，「中兩瓣」的第二上市兼未有盈利生科股再鼎醫藥（9688）漲3.1%，收報815元；諾誠健華（9969）升5.4%，收報12.12元；沛嘉醫療（9996）升2.43%，收報21.1元。



光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，近日港股表現牛皮，上升動力不足，但仍然靠穩，料後市在26500點附近上落。