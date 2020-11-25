《施政》擬擴互聯互通

夏薩特過往在車路士曾逼走領隊干地，上季加盟皇家馬德里以來，因傷病狀態持續低迷，更踢到失去信心。相反，干地在國際米蘭重新出發，以拿達路馬天尼斯激活盧卡古組頂級鋒線，今晚歐聯B組出線關鍵戰，有力主場擊退銀河艦隊報復。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 干地一六至一八球季曾帶領車路士奪英超和足總盃錦標，但與當時的攻擊王牌夏薩特不和，後者曾公開批評他操練沉悶，令自己失去對足球的熱誠。這名五十一歲意大利名帥一八年夏天被辭退，夏薩特一年後也高調登艦，輾轉在今晚再次重遇。 曾被批操練沉悶 可是，夏薩特甫上艦即體重超標，及後又因為傷...

2020-11-25