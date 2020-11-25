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《施政》擬擴互聯互通

2020-11-25 列印
　　特首林鄭月娥月初上京，與中央六個部委商討惠港措施，相關措施將於今日的《施政報告》公佈。據悉中央其中一項惠港措施是擴大「互聯互通」，實施六年的滬深港通機制將擴大範圍，內地投資者南下資金，將可買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份，以鞏固香港國際金融中心地位。有關措施實施後，「北水」也可投資阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）等重磅科技股。

　　特首林鄭月娥特別押後原定十月中宣佈的《施政報告》，獲中央安排赴京與六個部委開會，更獲國務院副總理韓正接見，藉此機會尋求中央支持她提出的經濟發展措施。她會後指主要包括提升和鞏固香港國際金融中心、航空樞紐和創新中心建議，亦包括大灣區建設，並預告此行成果將在《施政報告》交代。
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