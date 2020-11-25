小米季績較預期佳 經調整盈利增19%

小米集團（1810）公佈第三季業績，根據非國際財務報告準則計，淨利潤達41.28億元（人民幣，下同），按年增長18.9%，較市場預期為佳。公司合夥人兼總裁王翔表示，今年初推出單價達4000元的小米10系列銷情不俗，預期未來將不斷推出更多高階產品。



小米集團第三季收入達721.63億元，按年增長34.5%，當中除中國內地以外的全球範圍收入達397.89億元，按年增長52.1%，該部份佔總收入比例達55.1%；來自中國內地收入則達323.94億元，按年增長17.71%。期內毛利增長23.4%，至101.66億元，每股基本盈利為0.203元，去年同期則為0.106元。



華為售榮耀未影響策略



華為早前宣佈將會出售旗下手機子品牌「榮耀」，被問及是否會影響小米於智能手機市場部署，王翔表示，華為出售動作對小米策略沒有任何影響，公司仍然堅持在全球市場推廣技術及產品，未見有調整自身銷售策略需要。小米亦會繼續關注市場變化，以及友商發展情況，但主要專注改善自身業務及營運效率。



小米第三季智能手機收入，按年增長47.5%至476億元，當中智能手機第三季平均售價增長1.6%，主要受惠高階智能手機在中國內地快速增長，中國內地智能手機平均單價，由去年同期的1006.5元升至1022.3元。



智能手機收入增47.5%



王翔在業績會議上分析，中國內地已經進入5G時代，但因5G技術及智能手機仍然處於早期發展階段，成本未被攤薄，因此5G產品現階段還非常貴，導致平均單價上升。惟歐洲5G仍在初期階段，4G相關產品仍處在大量推廣階段，因此歐洲普遍手機單價較低。



王翔又指，公司目前面臨最大挑戰是手機零件供應緊缺，預期今年第四季至明年都會遇到同樣挑戰，但希望與供應商合作夥伴更好配合，透過精準預測和做好生產規劃保持供應充足，以滿足市場需求。



