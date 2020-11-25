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周大福賺22億增45.6%

2020-11-25 列印
　　受惠於產品毛利率上升及政府補貼等，周大福（1929）截至9月底止中期純利按年升45.6%，至22.32億元；每股盈利22.3仙，中期息0.16元，按年升33.3%。集團董事總經理黃紹基表示，預期本港市場已見底，加上去年低基數效應下，料港澳地區下半財年表現，將優於上半財年，有信心今年聖誕節銷售表現，能維持去年水平。

　　期內營業額246.73億元，按年下跌16.5%，當中獲「保就業」計劃發放1.07億元。周大福表示，內地業務隨著疫情於第二財季有所放緩，上半年營業額錄得4.9%增長，佔整體營業額86%；但港澳及其他市場表現疲弱，期內營業額按年下跌62.9%。

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