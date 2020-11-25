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睿見教育全年多賺42%

2020-11-25 列印
　　睿見教育（6068）公佈8月底止全年業績，全年多賺42%，至5.12億元（人民幣，下同），受惠學費和住宿費增加，收入按年增6.61%，至17.93億元，每股盈利25.09分，末期息派5.6分（約6.6港仙）。

　　期內招生總人數增加，學費及住宿費收入增至12.92億元，按年增12.8%，每名學生整體平均學費及住宿費增加2.1%至21499元。

　　針對高等教育領域，集團計劃興建東莞市光正科技學院，項目佔地面積約800畝（約53.3萬平方米），預期可容納最多約一萬名學生。集團執行董事兼首席營運官李久常表示，東莞市光正科技學院正進行土地收儲，目前未有確實開學日期，目標在3年內開學。

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