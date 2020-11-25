華潤萬象4504元入場 傳京東分拆物流上市

華潤置地（1109）分拆物管公司華潤萬象生活（1209）今日起招股，計劃招股5.5億股，招股價介乎18.6元至22.3元，最多集資122.65億元。以每手200股計，入場費4504.94元。另外，有外媒指京東（9618）有意分拆京東物流，在香港或美國上市。



是次招股95%為國際配售，5%為公開發售，另有15%超額配股權，將在12月9日掛牌，聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。



華潤萬象生活計劃引入7名基石投資者，合共認購6.5億美元股份，以招股中間價計算，相當於集資額44.8%。基石投資者包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、平安、Cephei、Matthews、中國國有企業結構調整基金及GLP。



內房越秀地產（123）計劃分拆物管業務上市，據報集團已委任4間上市負責行，料集資約3億美元（約23.4億港元）。越秀地產董事長林昭遠曾在今年中期業績電話會議上表示，積極研究分拆物管板塊，公司物管板塊收入9億元人民幣，在管面積約2100萬平方米。



另外，恒大物業（6666）次日招股，再多逾15億元進帳，綜合券商數據，孖展暫錄43.15億元，超購1.73倍。其中輝立借出14億，富途借出9.54億，耀才借出3億。



恒大物業孖展超購



另一方面，京東集團分拆京東健康（2618）上市，最快明日起招股，市場消息指，傳京東健康將引入基石投資者如高瓴資本和新加坡政府投資公司（GIC）等，合共認購約10億美元股份。



據報，京東健康計劃發行3.8億股，招股價介乎62.8至70.58元，料集資40億美元（約312億港元），估值最高約290億美元（約2262億港元）。完成分拆後，集團將間接持有不少於50%京東健康股權。京東健康將於12月8日掛牌。



另外，路透旗下IFR引述消息指，京東有意分拆京東物流上市，估值約400億美元（約3120億港元），並考慮在香港或美國上市。京東正與潛在顧問磋商有關交易，或會以40至80億美元（約312至624億港元），出售10%至20%股份。



