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滙豐改組私銀部門裁職位

2020-11-25 列印
　　外電報道，滙控（005）發出內部通知，改組私人銀行其中一個部門，在新架構下，有部份職位將會消失。據彭博引述該內部通知指出，滙豐私銀財富管理部門的產品、投資及協作業務將重新命名為投資及產品組，並即時生效。新的投資及產品組的環球主管Lavanya Chari表示，鑑於有關改動，現有一些主管職位在新架構下將不復存在，不過他稱，所有現有主管，都有機會申請將會進行招聘的新職位。報道又指，在改組下，Abdel Ben Tkhayet的職權將擴大、擔任資本市場服務環球主管，而Gavin Rankin則會擔任顧問服務環球主管，二人新職務均於12月1日起生效。

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