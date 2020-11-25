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松齡護老多賺43%不派息

2020-11-25 列印
　　松齡護老（1989）公佈截至今年9月底止中期業績，期內純利按年增加43.2%，至1284.2萬元；每股盈利1.42港仙；不派中期息，去年同期則派0.78仙。 該公司期內收益為1.2億元，按年增13.4%；主要受惠於期內松齡雅苑入住率上升、松齡樂軒投入營運，以及旗下8家甲一級的護理安老院，平均每月宿費增加。由於收益增加、員工成本減少，帶動公司期內純利提升。

　　該公司主席兼執行董事鄧耀昇稱，未來將探索輕資產業務模式，為外部各方如業主等提供管理服務，以更快將業務複製至大灣區等市場領域。他透露，已與中山發展商簽署諒解備忘錄，並正與區內珠海等地發展商、保險機構探討合作可能性。

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