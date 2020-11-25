中環IFC外望——金管局促建「綠色通道」允跨境發債

在完善有關基礎建設方面，報告建議為促進跨境綠債發行，提出建立「綠色通道」利便內地企業在港發綠債。金管局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬解釋，由於香港市場有七成綠債是由內地發債人發行，故建議設綠色通道，讓內地機構和企業到港發債進行相關程序和審批可更為順暢，惟目前尚未與內地方面就此展開商討。
報告又建議構建綠債指數及促進綠色交易所發展、提高ESG（環境、社會、企業管治）信息披露的透明度、統一綠債標準，以及支持負責任投資及政府發行。
郭曉群投票權遭上訴庭駁回
康宏環球（1019）「深圳幫」股東郭曉群，就2017年推翻康宏主席剝奪投票權一案提出上訴，但被上訴庭駁回，維持其敗訴原判。有關判決意味郭曉群將於本周四表決的重組董事局議案，有機會再被取消投票權。
上訴庭判詞指出，康宏主席陳志宏在2017年股東特別大會（EGM）上，取消郭曉群投票權的決定，並無違反《公司章程》第74條所賦予的權力。
上訴庭同意原審法官指，該條例已列明主席擁有最終決定權，法庭無必要施加限制，而若果主席的決定帶有惡意或不正當目的，便會受到挑戰，因此認為已有足夠措施保障股東。郭曉群早年興訟推翻2017年EGM結果，但無法證明陳的決定屬惡意而敗訴。
康宏發言人回應指，上訴庭的裁決，再次確認董事局主席於2017年EGM沒有計入據稱是郭曉群股票投票權的決定，連同早前高院拒向康宏頒禁制令，接連的裁決，充分顯示現時康宏董事局行事的合理性及法理性，該公司會一如以往，全力保障合法持份者利益。
高瞻