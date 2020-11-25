中環IFC外望——金管局促建「綠色通道」允跨境發債

金融學院轄下的香港貨幣及金融研究中心發表有關香港綠色債劵市場的研究報告，其中就加快將香港建設為領先國際綠債中心提出多項建議，包括建立「綠色通道」方便內地企業來港發綠債、減免綠債利息稅及支持負責任的投資等，以完善綠債市場基建及鼓勵市場更廣泛參與。



在完善有關基礎建設方面，報告建議為促進跨境綠債發行，提出建立「綠色通道」利便內地企業在港發綠債。金管局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬解釋，由於香港市場有七成綠債是由內地發債人發行，故建議設綠色通道，讓內地機構和企業到港發債進行相關程序和審批可更為順暢，惟目前尚未與內地方面就此展開商討。



報告又建議構建綠債指數及促進綠色交易所發展、提高ESG（環境、社會、企業管治）信息披露的透明度、統一綠債標準，以及支持負責任投資及政府發行。







郭曉群投票權遭上訴庭駁回



康宏環球（1019）「深圳幫」股東郭曉群，就2017年推翻康宏主席剝奪投票權一案提出上訴，但被上訴庭駁回，維持其敗訴原判。有關判決意味郭曉群將於本周四表決的重組董事局議案，有機會再被取消投票權。



上訴庭判詞指出，康宏主席陳志宏在2017年股東特別大會（EGM）上，取消郭曉群投票權的決定，並無違反《公司章程》第74條所賦予的權力。



上訴庭同意原審法官指，該條例已列明主席擁有最終決定權，法庭無必要施加限制，而若果主席的決定帶有惡意或不正當目的，便會受到挑戰，因此認為已有足夠措施保障股東。郭曉群早年興訟推翻2017年EGM結果，但無法證明陳的決定屬惡意而敗訴。



康宏發言人回應指，上訴庭的裁決，再次確認董事局主席於2017年EGM沒有計入據稱是郭曉群股票投票權的決定，連同早前高院拒向康宏頒禁制令，接連的裁決，充分顯示現時康宏董事局行事的合理性及法理性，該公司會一如以往，全力保障合法持份者利益。



高瞻