升穿三萬點後回吐 勞工市場停滯 杜指跌191點

美股周二升穿3萬關口後整固，加上首領失業救濟人數上升，反映勞工市場停滯，在感恩節假期前夕，杜指早段下跌159點，見29886點。標普五百指數跌7點，報3628點；納指則升23點，報12067點。港股夜期偏軟，中段跌29點，見26616點，低水54點。



數據方面，美國首次申請失業救濟人數達77.8萬人，按周增加3萬人，市場預期為73萬人；前值修訂後為74.8萬人。美國第三季GDP年化按季增長33.1%，符合預期；個人消費增長40.6%，第二季為下降33.2%。



另外，美國上周抵押貸款申請指數升3.9%，前一周跌0.3%。美國10月商品貿易逆差初值，從9月的794億美元擴大至803億美元，預期為804億美元。



油價上升，紐約原油期貨現時每桶報45.52美元，升0.61美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報48.22美元，漲0.44美元或0.92%。歐洲股市偏軟，英、法、德三地股市，中段微跌0.1%至0.5%不等。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29855點，跌191點；納斯達克指數報12093點，升56點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.25港元，較香港收市價跌1.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見577.99港元，較香港收市價升4.99港元。



港股方面，美股杜指周二突破三萬點，刺激港股高開，其中滙控（005）強勢跑出，一度炒高8%高見42.95元，領漲恒指重返27000關口，高見27040，上升452點。不過，《施政報告》未有帶來驚喜，恒指升幅急速收窄，最後收市僅升81點，報26669。



港股估值便宜「慢牛」格局



瑞信表示，恒指明年有一成四盈利增長，12個月目標價為28000點。該行認為，隨著中資企業盈利復甦、資金持續流入股市、加上港股估值仍然便宜，有條件延續「慢牛」格局。受疫情打擊的旅遊股和消費股，隨着經濟復甦，這些板塊的優質股份可顯著反彈。



港府明天起撤銷非住宅物業徵收雙倍印花稅，但住宅就無意減辣，地產股靠穩。恒地（012）漲3.17%；希慎（014）升2.2%。此外，美聯工商鋪（459）創一年多高位後倒跌，收市瀉10.77%。



內需股現沽壓，藍籌新貴安踏（2020）挫5.93%，收報103.2元；頤海（1579）挫6%，收報89.35元。油價向好，帶挈石油相關股向上，安東油服（3337）飆10.35%；中石化油服（1033）勁升10.91%。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指由24000升至目前水平，升幅接近3000點，屬超額完成目標，相信難逃高位回吐壓力，投資者應該趁機減磅。



