  • 2020年11月26日 星期四
  • 26º
  • 65%
熱門： 施政報告跳舞周星馳八達通懶人包

日報新聞 > 財經

滙控明年有望恢復派息

2020-11-26 列印
  滙豐控股（005）自因應英國監管當局要求暫停派息後，股價一直疲弱，但昨日外電引述歐洲央行官員表示，若銀行可證明其資產負債表足以抵禦疫情帶來的金融及貨幣衝擊，或可在明年恢復派息。再加上摩根大通及高盛輪番看好滙控，帶動滙控股價昨日急彈6.54%，收報42.35元，創今年3月底以來新高。

        英國《金融時報》引述歐洲央行監事會副主席Yves Mersch表示，今年之後或難以維持派息禁令，因其可執行性在法律上具有不確定性，且預計英國等國家將允許銀行恢復派息。

        他續稱，監管機構應該對徹底恢復派息保持非常保守的態度，但這並非意味着當局必須一刀切嚴格禁止銀行派息。恢復派息將取決於銀行內部模型及撥備的保守性，以及對銀行資本的正確看法。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd