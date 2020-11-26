生科股將納互聯互通 第二上市中概股落空

「滬深港通」踏入七周年之際，行政長官林鄭月娥送來「賀禮」，在宣讀《施政報告》時提及，擬逐步擴大互聯互通，加入未盈利的生科股份（B股），以及內地科創板股票，惟早前盛傳的第二上市股份則名落孫山。政府消息人士稱，有關安排將盡快公佈。



早前兩隻成功搣甩「B牌」的前輩，信達生物（1801）及百濟神州（6160），現已進入「滬深港通」買賣行列。目前港股市場仍有24隻B股上市，包括康希諾生物（6185）、康方生物（9926）、雲頂新耀（1952）、諾誠健華（9969）、康寧傑瑞製藥（9966）、德琪醫藥（6996）、基石藥業（2616）等，將有望盡快加入其中。



港亦可買科創板股票



林鄭月娥表示，自上市新規實行以來，累計有36隻按新規上市的同股不同權股份（W股）、B股、以及第二上市股份（S股），市值合共達11萬億元，當B股、科創板股票達特定條件時，將會被納入互聯互通行列。



證監會主席雷添良認為，市場互聯互通機制下的合資格證券範圍得以擴大，不僅有助鞏固香港作為國際金融中心地位，同時亦可提升香港競爭力。他強調證監會將繼續與港交所緊密合作，以便落實有關措施。



政府深化「滬深港通」涵蓋範圍，與港交所（388）強調的「立足中國，連接全球，擁抱科技」三年規劃相符。交易所主席史美倫表示歡迎，《施政報告》彰顯特區政府致力於鞏固和提升香港國際金融中心地位決心。



立法會金融服務界議員張華峰則對S股落選感到失望和驚訝，他認為允許南下資金買賣S股是大勢所趨，料需時不會太長，待日後監管清晰化後，或會有新進展。



專家指內地監管趨嚴



金利豐證劵研究部董事黃德几更直言，螞蟻煞停上市一事後，監管環境愈發嚴格，故內地監管機構未必於此時放行S股入港股通，料起碼一年半載才「開綠燈」。



