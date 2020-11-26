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IATA：航空業料勁蝕逾萬億

2020-11-26 列印
　　全球航空業飽受疫情衝擊，國際航空運輸協會（IATA）再度下調今明兩年盈利預測，料全球航空業今明兩年勁蝕共1572億美元（約1.22萬億港元），但各航空公司有望在明年第四季「止血」，今年貨運收入則料逆市增長15%，預計明年航空公司每月平均燒錢68億美元。

　　IATA日前舉行年會，預測今年全球航空業勁蝕1185億美元，明年則蝕387億美元，均較六月時預測虧損擴大。IATA估計，明年上半年航空公司平均每月「燒錢」68億美元，但在重新開放邊境及航空公司積極節流等配合下，最快明年第四季便錄得正現金流，較早前預測樂觀。

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