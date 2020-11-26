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中教全年賺6.33億 派息13.9仙

2020-11-26 列印
　　內地民辦教育企中教控股（839）昨日公佈截至8月底止全年業績，純利按年升6.9%，至6.33億元（人民幣，下同），每股盈利31.28分；末期息派13.9港仙，按年增54.4%。公司首席財務官莫貴標表示，未來將繼續保持每年收併購2至3所學校的節奏，主要以位於內地高增長地區、學生數達一萬名以上的學校作為潛在收購目標。

　　集團期內收入26.78億元，按年增37%，主要受在校學生人數及學費的內生增長所帶動。期內可換股債券的公平值變動錄得虧損，以及銷售開支增加，令純利僅錄得6.9%升幅。截至今年8月底止，中教共營運高等教育、職業教育學校共11所。當中9所位於內地，餘下2所分別位於澳洲及英國。

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