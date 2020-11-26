京東健康今起招股 每手入場價3564元

京東健康（6618）今日起招股，全球發售接近3.82億股，香港公開發售部份佔5%，每股定價介乎62.8至70.58元，最高集資約269.55億元，每手50股，入場費3564.56元，下周二（12月1日）截止招股，預計12月8日掛牌，美銀、海通國際以及瑞銀為聯席保薦人。



京東健康早期主要開展藥品及保健品零售及批發業務，於2017年開展互聯網醫療業務，推出網上問診服務，京東互聯網醫院正式推出試運營，及後更推出與實體醫院合作的智能解決方案。另外於今年8月，京東健康建立網上口腔醫學中心及推出家庭醫生服務。



獲六基投認購逾百億



是次發售引入6個基石投資者，合共認購13.5億美元（約105.3億港元），當中新加坡政府投資公司（GIC）認購3.5億美元、老虎環球基金認購3億美元。另外，貝萊德、China Structural Reform Fund、高瓴資本以及清池資本均有認購。



致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示，京東健康現時估值算貴，但因互聯網醫療業務具有不錯增長前景，因此預計認購會有一定熱度，上市表現不會太差。



公司計劃將是次集資所得資金40%，在未來三至五年用作業務擴張、30%將在未來兩至三年間用於研發、20%將用於潛在投資及收購或戰略聯盟，剩餘10%將用作營運資金及一般公司用途。



公司截至今年9月30日止12個月，合共有8000萬名年活躍用戶。今年首三季總收入達132億元人民幣，按年增長77.1%；期內毛利按年增長66.3%，至34億元人民幣。但公司預計今年尤其是第四季，銷售及市場推廣、研發等開支將繼續增長，而且增長幅度或會超過收入或毛利增長幅度。



華潤萬象超購2.4倍



另外，華潤萬象生活（1209）昨日起招股，首日合共錄得20.77億元孖展認購，以公開發售部份集資6.13億元計，超額認購2.4倍。恒大物業（6666）今日截止招股，目前孖展認購達50.44億元，超額認購逾2倍。



