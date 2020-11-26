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孖展收入激增 耀才盈利破紀錄

2020-11-26 列印
　　疫情下股市交投暢旺，本地券商耀才（1428）截至九月底止中期純利錄得3.46億元，按年大升63.4%，創上市新高，期內新股孖展利息收入勁增34倍。耀才指，會進一步改善分行網絡，擴展市佔率，並加強品牌競爭力。

　　期內收入按年大升48%，至5.83億元，主要由經紀佣金帶動；期內增57.6%，至3.65億元，由於今年新股市場熾熱，耀才新股融資利息收入勁漲34.4倍，至9.53億元。耀才指出，雖然大市受疫情及中美矛盾等影響變得波動，但投資者多了「餘暇」及「餘資」，熱衷於抽新股及留意新經濟股熱潮，加上中概股回流帶動大市成交，亦令其收入水漲船高。

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