  • 2020年11月26日 星期四
  • 26º
  • 65%
熱門： 施政報告跳舞周星馳八達通懶人包

日報新聞 > 財經

中動向純利急增4.9倍

2020-11-26 列印
　　中國動向（3818）公佈截至9月底止中期業績，期內多賺4.9倍，至11.16億元（人民幣，下同），每股基本盈利19.04分，中期息大增2.5倍至5.69分。該公司指，隨著內地疫情逐步受控，企業有序復工，市民消費意願恢復，集團整體零售於期內錄得增長，預期下半財年業績亦步向穩定增長。

　　期內收入錄得8.99億元，按年大致持平；毛利率錄得60.1%，按年下跌5.3個百分點。中國業務分部收入為8.15億元，按年升8.8%，佔總銷售額90.7%；主要業務Kappa品牌銷售總額為7.48億元，按年升13.2%；童裝業務中期實現銷售額4600萬元，按年跌11.5%，國際業務及其他業務收入亦跌41.7%，至2100萬元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd