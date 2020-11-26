中環IFC外望——領展上市15周年 舉行虛擬亮燈儀式

領展房託基金（823）上市15周年，惟在新冠肺炎疫情持續下，其亮燈儀式亦改為以網上形式舉辦。



財政司司長陳茂波昨日透過視像在活動上致辭稱，政府決心擴大香港房託市場，藉以拓闊投資者選擇，增加金融市場多樣性及流通量，亦將提高香港作為資產及財富管理中心地位。



陳茂波於會上祝賀領展，稱領展自15年前成立至今，其中一個令人矚目的成就，是於亞洲區內率先發行綠色債券。他又說，作為綠色金融的先驅，領展展示推動可持續融資之道，為香港創造更好明天。



亮燈儀式於領展總部所在的海濱匯舉行，陳茂波透過視像主禮發言，而證監會主席雷添良則為活動致開幕辭。



儀式由領展董事會主席聶雅倫、行政總裁王國龍及雷添良主持，並採用混合模式舉行，大部份賓客亦以網上方式參與。



康宏擬售大部份業務套現31億



康宏環球（1019）公佈，與AGBA簽定不具法律約束力的條款書。根據該條款書，擬有條件出售所有平台業務，以及30%獨立理財顧問業務予AGBA，作價4億美元（約31.2億港元）。AGBA將以現金1億美元，以及每股10美元發行價的AGBA股份，總值3億美元作為購買價格。



接受AGBA股份後，該公司有意根據股東持股量，按比例以實物分派形式，分派特定的AGBA股份予股東。另外，該公司或有意利用部份所得款項，進行市場股份回購。



另一方面，康宏環球宣佈，馮雪心因其他職業發展已辭任執行董事，自本月16日起生效。



康宏指，馮雪心於辭任前，其執行董事職務自2017年12月8日起已被暫停。



高瞻